MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:55

Karayollarında temizlik çalışması yapıldı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sorumluluk alanları dışında olmasına karşın ‘Daha Temiz Marmaris’ adı altında karayollarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün...

Karayollarında temizlik çalışması yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sorumluluk alanları dışında olmasına karşın ‘Daha Temiz Marmaris’ adı altında karayollarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15 personeli 2 ayrı grup olarak Muğla – Marmaris karayolu ve Marmaris – Datça karayolu Mezargediği mevkiinde çalışma yaptı. Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı araçlarında katıldığı çalışmalarda yol kenarlarına atılan; plastik su şişeleri, cam şişeler, poşetler, kâğıt parçası ve buna benzer atıkların oluşturduğu 100 adet büyük boy poşet çöp toplanarak imha edildi.

Araçlardan atılan cam şişelerin büyüteç etkisi yaratarak orman yangını tehlikesi oluşturduğuna dikkat çeken ekipler, vatandaşları çöpleri yol kenarlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karayollarında temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku