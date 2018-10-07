MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 09:45

Karayolunda uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

İzmir-Aydın otoyolu Germencik dinlenme tesislerinde park halindeki araçta yapılan incelemede uyuşturucu kullanan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince devriye faaliyetinde...

Karayolunda uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir-Aydın otoyolu Germencik dinlenme tesislerinde park halindeki araçta yapılan incelemede uyuşturucu kullanan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince devriye faaliyetinde İzmir-Aydın otoyolu Germencik dinlenme tesisleri mevkiinde bir aracın Aydın İzmir otoyolu üzerinde Allangüllü park alanında durduğu esnada şahısların şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Yapılan kimlik kontrolü esnasında araçta bulunan şahısların uyuşturucu madde etkisin altında olduklarından şüphelenildi. Yapılan incelemede şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti. K.A. isimli şahıs göğüs arasından peçete içerisinde folyoya sarılı halde 3,2 gram uyuşturucu maddeyi çıkarıp teslim etti. Şüphelilerin yapılan idrar tahlilinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilerek, adli makamların talimatı ile gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku