Karayolunda uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

İzmir-Aydın otoyolu Germencik dinlenme tesislerinde park halindeki araçta yapılan incelemede uyuşturucu kullanan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince devriye faaliyetinde...

İzmir-Aydın otoyolu Germencik dinlenme tesislerinde park halindeki araçta yapılan incelemede uyuşturucu kullanan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince devriye faaliyetinde İzmir-Aydın otoyolu Germencik dinlenme tesisleri mevkiinde bir aracın Aydın İzmir otoyolu üzerinde Allangüllü park alanında durduğu esnada şahısların şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Yapılan kimlik kontrolü esnasında araçta bulunan şahısların uyuşturucu madde etkisin altında olduklarından şüphelenildi. Yapılan incelemede şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti. K.A. isimli şahıs göğüs arasından peçete içerisinde folyoya sarılı halde 3,2 gram uyuşturucu maddeyi çıkarıp teslim etti. Şüphelilerin yapılan idrar tahlilinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilerek, adli makamların talimatı ile gözaltına alındı.