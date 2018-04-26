Kazakistan turizm heyeti Muğla’da

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) tarafından alternatif pazar oluşturmak amacıyla davet edilen Kazakistan Turizm Birliği temsilcisi ve basın mensubu 16 kişilik heyet Muğla’ya geldi.

Kazakistan heyetini, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve DOKTOB Halkla İlişkiler Sorumlusu Fulya Okutur, havalimanında karşıladı.

Dalyan Kanalı’nda tekne turuna çıkan heyet, 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları ve Caretta Carettalar ile ünlü İztuzu Plajı’nı gezerek, bol bol fotoğraf çekme imkanı buldu. Gezi sırasında heyete, bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur; “Geçtiğimiz hafta Kazakistan’da çeşitli görüşmeler ve tanıtım çalışmaları yaptık. Aynı şekilde geçen senede çalışmalarımız olmuştu. Kazakistan’da yaptığımız çalışmalarda çok önemli bir turizm potansiyeli ve Türkiye’yi çok seven insanların olduğunu gördük. Almatı’daki, turizm acenteleri ile çeşitli görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerin neticesinde de acente temsilcileri davetlimiz olarak Türkiye’ye geldi. Amacımız bölgemizin güzelliklerini tanıtmak. Dalyan, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Fethiye ve Marmaris’te tanıtım çalışmalarımız olacak. Kazakistan’da seyahat eden yaklaşık 400 bin civarında elit bir kitle var. Biz yaptığımız çalışmalar ile bu insanların Türkiye’yi çok sevdiğini ve bölgemize çok gelmek istediklerini fark ettik. İnşallah başlattığımız ilişkilerden ve bölgemizi tanıttıktan sonra Kazakistanlı misafirlerimizi Muğla’da göreceğiz.” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Kazakistan Almatı Direktörü Hasan Savaş Erden, Kazakistan’dan, Türkiye’ye haftada 10 sefer olduğunu söyledi.

Kazakistan’dan, Türkiye’ye uçan kişi sayısının 2017 yılında 420 bin olduğunu aktaran Erden, şunları kaydetti; “Bu sezonki beklentimiz ise 500 bin civarında. Geçen hafta Türk turizmcilerimiz ile Kazakistan Turizm Fuarı’nda bir araya geldik. Özellikle, Muğla, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz turizm operatörleri ile toplantılar gerçekleştirdik. Kazakistan halkının fuara ilgisi yoğundu. Özellikle Muğla bölgesinin turizm stantlarını gezdiler. Olumlu bir turizm fuarının ardından buraya geldik. Muğla’da bizi misafir eden turizm gönüllülerine teşekkür ediyorum.”

Heyetin Marmaris ve Fethiye ilçelerine de ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.