MUĞLA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:57

Kazım Turan aday adaylığını açıkladı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olmak için başvurular devam ediyor. Muğla’da 25 yıl Milas’ın Ören mahallesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kazım Turan, CHP’den...

Kazım Turan aday adaylığını açıkladı
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olmak için başvurular devam ediyor. Muğla’da 25 yıl Milas’ın Ören mahallesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kazım Turan, CHP’den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu CHP genel merkezine yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sürecinin başladığını belirten Turan, bu dönemde genel merkezin ve genel başkanın yanında yer almak istediğini söyledi. Turan yaptığı açıklamada, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli eseri olan Cumhuriyet rejimi son yıllarda büyük sekteye uğratıldı. Partimizin her zaman olduğu gibi kurduğu Cumhuriyetin ve onun olmazsa olmazı demokrasinin yaşaması için büyük bir çabanın içindedir. Başta genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm parti yöneticilerimiz sadece Cumhuriyet ve demokrasi kaygısı ile ‘hayır’ bloğunu korumak ve genişletmek üzere büyük emek vermektedir. Ben çok uzun süre bu partinin saflarında siyaset yaparak, zeyrek yüzyıl da bu partinin bir neferi olarak yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden edinmiş olduğum bilgi, beceri ve tüm birikimlerimle bu kutsal mücadelede genel merkezimizin ve genel başkanımın yanında olmak istiyorum. Bu nedenle partimin Muğla milletvekilliği için aday adaylık müracaatımı partililerimin desteğine güvenerek genel merkeze yaptım. Aday adaylık başvurum, partime, Muğlama ve ülkeme hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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