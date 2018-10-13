MUĞLA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:14

Kılıçdaroğlu’ndan Muğla’ya Ödül

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre kategorisinde ‘Geleceğimiz için Geri Dönüşüm Projesi’ ile ödüle layık görüldü. Muğla Büyükşehir...

Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'ya Ödül
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Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre kategorisinde ‘Geleceğimiz için Geri Dönüşüm Projesi’ ile ödüle layık görüldü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.

SODEM ödül töreninde başarılı belediyelere ‘Kentsel Gelişim’, ‘Sosyal Projeler ve İstihdam’, ‘Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları’, ‘Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih’, ‘Tarım’, ‘Demokratik Katılım ve Yönetişim’, ‘Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor’ başlıkları altında ödüller verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi çevre kategorisinde ‘Geleceğimiz için Geri dönüşüm’ projesi ile ödül aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Muğla’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. CHP’li belediyelerin olduğu yerde huzur olduğunu söyleyen Kılıçdaroğu, seçimde oy kullanacak vatandaşlara yaşadığınız şehrin bir Sarıyer, bir Çankaya bir Muğla olmasını istiyorsanız, sokaklarında rahat, özgürce dolaşmak istiyorsanız seçimlerde CHP’ye oy vermelerinin yeterli olduğunu söyledi.
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