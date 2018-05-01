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01 Mayıs 2018 Salı 16:26

Kitabın kritiğini yaptılar

Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu “Kitap Okuma Halkaları” projesi kapsamında, Milas’ta bir ilk gerçekleştirildi.Proje kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hikâye Tadında Biyografiler” isimli kitabını...

Kitabın kritiğini yaptılar
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Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu “Kitap Okuma Halkaları” projesi kapsamında, Milas’ta bir ilk gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hikâye Tadında Biyografiler” isimli kitabını okuyan gençler, Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret ederek kitabın kritiğini yaptılar.

Milas’ta ilk kez gerçekleştirilen ve Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından okullarda hayata geçirilmeye başlayan “Kitap Okuma Halkaları” projesi kapsamında, Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret eden gençler okudukları kitabın kritiğini yaparak, Kaymakam Arslan’a kitap hakkında bilgi verdiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hikâye Tadında Biyografiler” isimli kitabını okuyan Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü 9. sınıf öğrencileri; beraberinde Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, okul öğretmeni ve Milas Gençlik Merkezi personeli ile birlikte Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Milas’ta ilk kez gerçekleştirilen projeyi tanıtan Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, hedeflerinin gençlerin yeteneğini geliştirmek ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlayabilmek olduğunu belirttikten sonra şunları kaydetti: “ ‘Kitap Okuma Halkaları’ faaliyeti ile içinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler oluşmasına katkı sağlayacak kitaplarla, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak; düzenlenen kitap kritikleri ile gençlerin muhakeme, kendini ifade edebilme ve topluluk önünde konuşma yapabilme yeteneğini geliştirmek hedeflenmektedir. Ortaokul, lise ve yüksekokul öğrencileri başta olmak üzere gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, analitik düşünen, konuşmaları doğru şekilde algılayabilen ve aktarabilen, olayları ve olguları yorumlayabilen, sorgulayan, tartışan, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.”

Müdür Binbir ayrıca, projenin Milas’taki diğer okullarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Binbir’in konuşmasının ardından kitabı okuyan gençler; Kaymakam Arslan’a kitaptaki karakterleri anlatarak, kritiğini yaptı.

Kaymakam Arslan, kitabın henüz yarısını okuyabildiğini ifade ettikten sonra kitap okumanın yararlı olduğunu ve projenin gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için çok yararlı olduğunu söyledi.

Müdür Binbir’e, Gençlik Merkezi çalışanlarına ve öğrencileri ziyaretleri için teşekkür eden Kaymakam Arslan, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.
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