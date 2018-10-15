MUĞLA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:43

Koro Şefi Türkoğlu, turizm elçisi gibi çalışıyor

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve hayatını kültüre adayan Yılmaz Türkoğlu, koro şefliğinin yanında turizm elçisi gibi çalışarak Türkiye’yi tanıtmaya çalışıyor.Datça’nın başarılı müzik adamı ve koro şefi Yılmaz Türkoğlu,...

Koro Şefi Türkoğlu, turizm elçisi gibi çalışıyor
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Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve hayatını kültüre adayan Yılmaz Türkoğlu, koro şefliğinin yanında turizm elçisi gibi çalışarak Türkiye’yi tanıtmaya çalışıyor.

Datça’nın başarılı müzik adamı ve koro şefi Yılmaz Türkoğlu, Türkiye’nin yanında yurt dışında başarılı çalışmalara imza atmaya başladı. Gittiği ülkelerde sadece müzik ziyafeti sunmadıklarını aynı zamanda Datça’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirten Türkoğlu, Romanya’da ödül aldı.

Çalışmalarına Romanya’da devam eden Yılmaz Türkoğlu 5-7 -Ekim 2018 tarihleri arasında Romanya’nın Yaş şehrinde 11’ncisi gerçekleştirilen uluslararası müzik ve folklor festivaline davet edildi. Mehtap korosunda hocalık ve koro şefliğine devam eden Yılmaz Türkoğlu ekibi ile birlikte büyük beğeni topladı.

Festivale toplam 19 devlet katılarak ülkelerinin müziklerinden örnekler sundu. Yılmaz Türkoğlu şu anda önümüzdeki günlerde Romanya’nın Galati Şehri’nde yapılacak olan konsere hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yılmaz Türkoğlu’na katkılarından dolayı plaket verildi. Türkoğlu’na plaketi İtalyan azınlıklar milletvekili Andi-Gabriel Grosru verdi.
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