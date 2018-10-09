MUĞLA:
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09 Ekim 2018 Salı 11:39

Köyceğiz İkinci El Pazarına Ziyaretçi Akını

Köyceğiz Belediyesi tarafından 6 yıldır organize edilen ikinci el pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Her yıl kış aylarında Köyceğiz Kültür Evi Bahçesi ve göle yakın cadde sokaklarında kurulan Pazar, yöre halkının yanı sıra çevre...

Köyceğiz İkinci El Pazarına Ziyaretçi Akını
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Köyceğiz Belediyesi tarafından 6 yıldır organize edilen ikinci el pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Her yıl kış aylarında Köyceğiz Kültür Evi Bahçesi ve göle yakın cadde sokaklarında kurulan Pazar, yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerin katılımı ile renkli görüntülere sahne oluyor. Köyceğiz Belediyesi tarafından kurulan pazarda vakıflar, dernekler, okul aile birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak stant veriliyor. Pazarda kullanılmış eşyaların yanı sıra el sanatları ve el ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu, Muğla yöresinin en büyük ikinci el pazarının kurulduğunu belirtti. Pazarın, Köyceğiz’in bir markası olduğuna işaret eden Karanfiloğlu; “Kış aylarında bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Ev hanımlarına bir fırsat oluşturuyor. El sanatı yapan kişilerde bu pazarda kendini tanıtma ve satış imkanı buluyor. Renk renk stantları ile pazarımız mutlu ve eğlenceli bir buluşma noktası olarak anılıyor.” diye konuştu.

Karanfiloğlu, kültürel, sosyal ve ekonomik katkıları olan pazarın herkesin ilgisini çektiğini de sözlerine ekledi. İlçe Kaymakamı Erdinç Dolu ve eşi Şenay Yerli Dolu da ikinci el pazarını gezerek alışveriş yaptı.
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