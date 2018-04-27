MUĞLA:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:54

Madde bağımlılığını dikkat çektiler

Madde bağımlılığının Muğla’da akranları arasında arttığı gerekçesiyle Uluslararası Gençlik Merkezi’ne başvuran bir grup duyarlı genç, Menteşe’de bulunan Sınırsızlık Meydanı’nda etkinlik düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde...

Madde bağımlılığını dikkat çektiler
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Madde bağımlılığının Muğla’da akranları arasında arttığı gerekçesiyle Uluslararası Gençlik Merkezi’ne başvuran bir grup duyarlı genç, Menteşe’de bulunan Sınırsızlık Meydanı’nda etkinlik düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan psikolog Hüseyin Sarıefe’nin de destek verdiği etkinlikte madde bağımlılığının her evresi canlandırıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ayşe Karanlık, “Üniversiteli bir grup genç bize gelerek Muğla’da, özellikle üniversite gençleri arasında madde bağımlılığının arttığını dile getirdiler ve bir projeleri olduğunu söylediler. Biz de duyarlı ve gönüllü gençlere destek vererek bu konuda dikkat çekmek istedik. Bir Flash-Mob etkinliği ile bağımlılık sürecinin tüm evrelerini canlandırdık. Ben başta Valilik olmak üzere bize bu süreçte destek veren Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan psikolog Hüseyin Sarıefe’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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