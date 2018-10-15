MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:35

Marmaris 4. Kısa Film Festivali sona erdi

‘MarmariSANart’ topluluğu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen, ‘’Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’’ Pazar akşamı Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan sahnesinde yapılan ödül töreniyle sona erdi.40 kısa filmin finale...

Marmaris 4. Kısa Film Festivali sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

‘MarmariSANart’ topluluğu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen, ‘’Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’’ Pazar akşamı Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan sahnesinde yapılan ödül töreniyle sona erdi.

40 kısa filmin finale kaldığı törende, 12 dalda ödül dağıtıldı. Festivalin bu yılki onur konukları, oyuncu ve yazar Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin oldu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Özkam’a da sinema ve medya sektörüne sağladığı katkılardan dolayı "Onur Ödülü" verildi.

9 Ekim - 14 Ekim tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen 102 ülkeden, bin 797 filmin başvurduğu festivalin 4. gününde Armutalan Kültür Merkezi ve Serin Kültür Kitap Kafe’de Panel ve imza günleri düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan film gösterimlerinin yanı sıra Atölye- Çocuk sinemacıları adlı atölye ve kitap imza günleri gerçekleşti. Kitaplarını imzalayan Yazar Banu Bozdemir çocuklara özel animasyonlu sürprizler hazırladı.

Kültür Eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, sinemanın küreselleşmeyi, halk kültürünü ve sinemanın birbirleri ile etkileşim halinde olduğunu vurguladı. Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ, ‘medya ve sinema’ üzerine konuştu. Demokrasi ve sinemanın ayrılmaz bir bütün olduğunu demokrasinin olmadığı yerde sanat ve sinemanın olamayacağını dile getirdi. Panel sonrası konuşmacılar Serin Kültür Kitap Kafe’de kitaplarını imzaladı. Yoğun katılımın olduğu panelde konuklar sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalin son günü olan 14 Ekim Pazar günü ise, film gösterimlerinin ardından Devlet Eski Bakanı yazar Yılmaz Karakoyunlu, oyuncu ve yazar Göksel Arsoy, Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, gazeteci yazar Nida Yılmaz moderatörlüğünde, “Ülkemizde Sinema Sanatı, Festivaller, Sorunları ve Çözümleri” adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar bu panelin ardından kitaplarını imzaladılar.

Bu yıl 170 kısa filmi sinemaseverlerle ve jüri üyeleriyle buluşturan, festivalin komite başkanı Şeref Öztürk, bu yıl dördüncüsü düzenlenen kısa film festivalinin, uluslararası düzeyde ses getirdiğini, filmlerin Norveç’te eş zamanlı gösterime girdiğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku