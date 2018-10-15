MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:41

Marmaris’te köpek güzellik yarışması yapıldı

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından belediyenin de katkılarıyla ’Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması’ bu yıl 9. kez yapıldı.Bir otelin bahçesinde düzenlenen yarışmaya birbirinden güzel 40 köpek katıldı. 15...

Marmaris'te köpek güzellik yarışması yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından belediyenin de katkılarıyla ’Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması’ bu yıl 9. kez yapıldı.

Bir otelin bahçesinde düzenlenen yarışmaya birbirinden güzel 40 köpek katıldı. 15 kilogram altı ve üstü güzellik, kıyafet ve yetenek kategorilerinde yarıştırılan köpekler, sevimlilikleri ile dikkati çekti.

Aralarında Sibirya Kurdu, Doberman, Alman Kurdu, Yorkshire Terrier, İngiliz Bulldog, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Labrodor Retriever ve Kaniş’in de bulunduğu köpekler kıyafet-yetenek- güzellik kategorisinde yarıştı.

İlk 10’a kalanlar tekrar podyuma çıkarak yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren köpeklere ödülleri verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku