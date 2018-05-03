MUĞLA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:03

Menteşe’de engelliler yararına mehteranlı kermes

Muğla’nın Menteşe İlçesinde Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından Sınırsızlık Meydanı’nda engelliler yararına kermes düzenlendi. Kermese veliler, öğrenciler, öğretmenler...

Menteşe'de engelliler yararına mehteranlı kermes
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Muğla’nın Menteşe İlçesinde Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından Sınırsızlık Meydanı’nda engelliler yararına kermes düzenlendi. Kermese veliler, öğrenciler, öğretmenler ve Beyazay Derneği Muğla Şubesi yöneticileri katıldı.

Veliler evlerinde yaptırdıkları yemek, pasta ve börekleri satışa sundu. Mehter Takımı’nın renk kattığı kermeste, ayrıca engelli öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları el sanatları eserleri sergilendi.

Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ercan Kılınç, amaçlarının her yıl düzenli olarak bu organizasyonları yaparak, engelli çocuklara karşı toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi
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