MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:13

Menteşe’de tarhana festivali

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ‘Muğla İçin Gelecek’ platformu tarafından Pazar günü gerçekleştirilecek Tarhana Festivali Saburhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Tarhana kazanlarının kaynaması ve tarhana yapımının katılımcılara...

Menteşe'de tarhana festivali
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568
Muğla’nın Menteşe İlçesinde ‘Muğla İçin Gelecek’ platformu tarafından Pazar günü gerçekleştirilecek Tarhana Festivali Saburhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Tarhana kazanlarının kaynaması ve tarhana yapımının katılımcılara anlatılmasıyla başlayacak festivalde Muğla Halk Oyunları Ekibi gösteri yapacak. Yaş tarhana ve tarhan çorbası ikramının ardından 14:00 ile 16:45 saatleri arasında söyleşiler gerçekleştirilecek. Çocuk etkinlikleri ile devam edecek etkinlik Muğla tarihi sokak ve yapılarını içeren kültür gezisi ile sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku