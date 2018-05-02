Milas boğa güreşi festivalini bekliyor

Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından organize edilen 1. Milas Boğa Güreşi Festivali haftasonu gerçekleştirilecek.Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından...

Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından organize edilen 1. Milas Boğa Güreşi Festivali haftasonu gerçekleştirilecek.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından ilçede ilk kez gerçekleştirilecek olan Boğa Güreşi Festivali 6 Mayıs 2018 Pazar günü güreş severler için Milas Arena’da düzenlenecek.

Yaklaşık olarak 70 boğanın katılacağı ve Milas’ta birincisi gerçekleştirilecek olan boğa güreşleri hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut, tüm güreş severleri Milas Arena’ya davet ederek; “Kahraman Akar himayesinde ilçemizde birincisi düzenlenecek olan Boğa Güreşi Festivali’nde baş, başüstü, valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve 12 ayrı grupta olmak üzere çeşitli kategoride güreşler düzenlenecek. Yapılacak olan güreşlerde baş 5 Bin TL., başüstü 5 Bin TL. ve grup karşılaşmalarında ise 2’şer bin TL’lik ödüller sahiplerini bulacak. Festivalimizi her yıl düzenlenerek geleneksel bir hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.