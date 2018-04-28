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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:49

Milas’ta 4 mahalleye tarımsal sulama göleti müjdesi

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas’ın 4 mahallesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılacak 4 gölet için sözleşmelerin imzalandığını, yapım çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı müjdesini verdi.Coğrafi şartları...

Milas'ta 4 mahalleye tarımsal sulama göleti müjdesi
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AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas’ın 4 mahallesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılacak 4 gölet için sözleşmelerin imzalandığını, yapım çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı müjdesini verdi.

Coğrafi şartları nedeniyle tarımsal sulamada yıllardır sorunlar yaşayan Çamlıyurt, Çukurköy, Ortaköy ve Akkovanlık mahallelerinin ihtiyac yatırımlarla çözülüyor.

Geyik Barajı’nın yalnızca içme suyu amaçlı kullanılması dolayısıyla, bölgede çiftçilerin yaşadığı zorluklar yeni göletlerin yapılmasıyla giderilecek.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, 4 mahalle için sulama sistemleriyle birlikte gölet inşaası sözleşmelerinin imzalandığını kaydetti.

Gölet ve sulama sistemlerinin sözleşme gereği 350 gün içinde tamamlanacağı müjdesini veren Acar, “Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın ilçemize yaptığı önemli yatırımlara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. 8 milyon 902 bin liralık bir yatırımla Çamlıyurt, Çukurköy, Ortaköy, Akkovanlık mahallelerimizin yararlanacağı göletlerimiz hem bölgenin tarımsal gelişimine katkıda bulunacak hem de doğal yaşamı destekleyecek. Çiftçilerimize ve ailelerine hayırlı olsun. Bölgemize verdiği önem dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.

Milas’ın bir tarım merkezi olduğuna vurgu yapan Acar, ilçemizin tarımsal ihtiyaçları için gerekli tüm yatırımların özenli biçimde takipçisi olacağını dile getirdi.
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