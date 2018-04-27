Milas’ta 50 öğrenci doğanın koynunda sanatla buluştu

MUĞLA (İHA) Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kayadere Mahallesi’nde 3 okulun katılımıyla oluşan 25’i özel birey olmak üzere toplam da 50 öğrenci, bir çiftliği ziyaret ederek doğanın koynunda sanatla buluşarak resim çalışması yaptılar.Milas...

MUĞLA (İHA) Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kayadere Mahallesi’nde 3 okulun katılımıyla oluşan 25’i özel birey olmak üzere toplam da 50 öğrenci, bir çiftliği ziyaret ederek doğanın koynunda sanatla buluşarak resim çalışması yaptılar.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu, Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu ve Çamköy İlkokulu öğrencilerini bir araya getiren resim etkinliğine Çitlik Sahibi Zeynep Durmay ve kızı Serin Durmay Prelevic ev sahipliği yaptılar.

Milas Kaymakamı Eren Aslan ve Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava’nın da katıldıkları etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, ressam Esra Üner’in gözetiminde 35’e 50 cm boyutlarındaki tuvallere, akrilik boyalar kullanarak doğaya olan sevgilerini çizdiler.

Resim çalışması etkinliği sonrasında çiftliği gezen öğrenciler, çiftlikteki atlara da binerek vakit geçirdiler. Etkinlik sonrası çiftlik sahibi Zeynep Durmay tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çiftlikte gerçekleşen resim etkinliği ile ilgili olarak bir açıklama yapan Zeynep Durmay, öğrenciler tarafından yapılan resimlerin İstanbul’da bir resim sergisinde satışa sunulacağını ve buradan elde edilen gelirin zihinsel engelliler kurumuna aktarılacağını söyleyerek, “Bugün burada çocuklarımızla buluşmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz” dedi.