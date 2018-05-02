Milas’ta arazi kavgası kanlı bitti

Muğla’nın Milas ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Milas’a bağlı Çamovalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Arpayeri Mevkii’nde yulaf tarlası bulunan 69 yaşındaki İ.K. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan halasının oğlu olan 53 yaşındaki M.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışmanın uzaması üzerine M.G. evden tarlaya getirdiği ruhsatsız tek kırma av tüfeği ile yaklaşık 25 metre mesafeden bir el ateş etmesi sonucu İ.K.’yı karın ve bacak bölgesinden yaraladı.

Yaşanan olayın ardından M.G. kullandığı tüfeği olay yerinde bırakarak hızla uzaklaşırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri İ.K.’yı ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan İ.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.