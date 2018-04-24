MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 14:34

Milas’ta CHP’li gençlerden çevre temizliği

Muğla’nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili gençler ve vatandaşlar, ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin, Temiz Bir Çevre’ etkinliğinde bir araya geldiler.Milas’ta Cumhuriyet Halk Partili gençlerin öncülüğünde, parti içi eğitim projesi...

Milas'ta CHP'li gençlerden çevre temizliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili gençler ve vatandaşlar, ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin, Temiz Bir Çevre’ etkinliğinde bir araya geldiler.

Milas’ta Cumhuriyet Halk Partili gençlerin öncülüğünde, parti içi eğitim projesi olan ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin Temiz Bir Çevre’ adıyla gerçekleştirilen etkinlik, Türkevleri Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Göksel Billur, Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz, yönetim üyeleri, partililer ve yerel halk katıldı.

Belediye tarafından şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtılan vatandaşlar, sahilde topladıkları çöpleri yine belediye ekiplerine teslim etti. Her yaştan temizliğe katılan insanlar temizlik sırasında sahil kenarlarından çıkan çöpler karşısında şaşkınlıklarını ifade ettiler. Çevre temizliğine katılanlar, denize girilen ve piknik yapılan yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridini temizlediler.

CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan projeyi yapma amaçlarının, temiz bir çevre yaratmanın yanında, çevre bilincinin sürekli hale getirilmesi olarak açıklayarak, mahalle sakinlerine projenin önemini bir kez daha aktardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku