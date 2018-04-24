Milas’ta CHP’li gençlerden çevre temizliği

Muğla’nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili gençler ve vatandaşlar, ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin, Temiz Bir Çevre’ etkinliğinde bir araya geldiler.Milas’ta Cumhuriyet Halk Partili gençlerin öncülüğünde, parti içi eğitim projesi...

Muğla’nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili gençler ve vatandaşlar, ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin, Temiz Bir Çevre’ etkinliğinde bir araya geldiler.

Milas’ta Cumhuriyet Halk Partili gençlerin öncülüğünde, parti içi eğitim projesi olan ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin Temiz Bir Çevre’ adıyla gerçekleştirilen etkinlik, Türkevleri Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Göksel Billur, Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz, yönetim üyeleri, partililer ve yerel halk katıldı.

Belediye tarafından şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtılan vatandaşlar, sahilde topladıkları çöpleri yine belediye ekiplerine teslim etti. Her yaştan temizliğe katılan insanlar temizlik sırasında sahil kenarlarından çıkan çöpler karşısında şaşkınlıklarını ifade ettiler. Çevre temizliğine katılanlar, denize girilen ve piknik yapılan yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridini temizlediler.

CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan projeyi yapma amaçlarının, temiz bir çevre yaratmanın yanında, çevre bilincinin sürekli hale getirilmesi olarak açıklayarak, mahalle sakinlerine projenin önemini bir kez daha aktardı.