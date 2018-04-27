Milas’ta çiftçiye can suyu verilecek

Milas Ziraat Odası’nın girişimleriyle Kaymakamlık başkanlığında düzenlenen toplantıda, çiftçiler yetkilerine tarımsal sulama alanında yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Milas Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerin sulama konusunda yaşadığı sıkıntıların değerlendirilmesi, sulama planlamasının yapılması amacıyla Milas Kaymakamlığı Başkanlığında, Milas Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda toplantı düzenledi.

Milaslı çiftçiler için büyük önem arz eden baraj inşalarıyla ilgili açıklama yapan Muğla DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender, “Milas ilçemiz kurum olarak önem verdiğimiz ilçelerden birisi. Burada ciddi yatırımlarımız var. Sizlerinde bildiği gibi Derince ve Akgedik barajlarını işletmeye almış durumdayız. Eşence ve Gökçeler barajların planlamaları devam ediyor. Sene sonunda inşallah çalışmalara devam edip, önümüzdeki yılda inşallah projelerini bitirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonrada yatırım programları dahilinde yapımı gerçekleşecek. Bunun yanında makinelerimizde belirli noktalarda ıslah çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İskender’in ardından salondakilere Milas Ovası sulaması hakkında bilgi veren DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İşletme Bakım Şube Müdürü Cengiz Köse ise “Sulamada bazı sıkıntılar var. Yeni sulama tesislerinin tamamına çiftçilerimizin entegre olması tabi zaman alıyor. Bu geçen sene sulanan 459 hektar tarımsal alan bu sene daha da artacak. Tahminimiz bu şekilde. Bunun yaklaşık 2 katı kadar alanın sulanabilmesi için planlama yaptık. DSİ olarak 2015’ten itibaren yaşanan kuraklık üzerine dikkatimizi çektik ve tesislerimizdeki suyu daha fazla vererek susuzluğu tolere etmeye çalıştık. Ama bu yıl sadece sulama sezonunda yetecek su miktarı oldukça az. Böylelikle çiftçilerimizin su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor biz de bu anlamda suyun israf edilmemesi için denetim tedbirlerimizi alacağız. Akgedik Barajı’nda suyumuz var ama dikkatli kullanmamız gerekiyor” diyerek kuraklığın ciddiyetine dikkat çeken Köse, kapalı sulama sistemlerinde ve diğer alanlarda yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını söyledi.

Toplantıda söz alarak sorunlarını ileten çiftçiler, bazı noktalarda kapalı sulama sistemlerinde patlama yaşandığını, kartlarda sıkıntılar yaşandığını aktardılar. Öte yandan çiftçiler; Savran ve Avşar mahallelerinde yaşanan susuzluğa dikkat çekerek Akgedik Barajı’ndan Sarıçay üzerinden dere yatağından su verilmesini talep ettiler.

5 bin metreküp can suyu verilecek

Kapalı sulama sistemi ve ultrasonik su sayaçlarında yaşanan problemleri not ederek çalışma yapılacağını kaydeden Köse, sulama planlamasına göre Savran ve Avşar bölgesine Akgedik Barajı’ndan haziran ve temmuz ayında sulama döneminde belirli aralıklarla 5 milyon metreküp su verileceğini duyurdu. Aynı zamanda verilen suyun dere yatağında kayba uğramaması için çalışma yapılacağını belirtti. Toplantı çiftçilerin taleplerinin değerlendirilmesiyle son buldu.