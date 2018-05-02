Milas’ta kaçak kazı operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesi Kırcağız mahallesindeki sit alanda kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yaptı.
Sit alanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları dedektör, yer ve yön tespit cihazı, hilti, jeneratör, 9 adet kazı malzemesi ve 50 metre elektrik kablosu ele geçirdi.Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, 11 şüpheli sorgulamaları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.