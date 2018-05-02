Milas’ta kaçak kazı operasyonu

Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, 11 şüpheli sorgulamaları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.

Sit alanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları dedektör, yer ve yön tespit cihazı, hilti, jeneratör, 9 adet kazı malzemesi ve 50 metre elektrik kablosu ele geçirdi.

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