MUĞLA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00

Milas’ta kaçak kazı operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesi Kırcağız mahallesindeki sit alanda kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yaptı.Sit alanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli ile birlikte...

Milas'ta kaçak kazı operasyonu
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Muğla’nın Milas ilçesi Kırcağız mahallesindeki sit alanda kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yaptı.

Sit alanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları dedektör, yer ve yön tespit cihazı, hilti, jeneratör, 9 adet kazı malzemesi ve 50 metre elektrik kablosu ele geçirdi.

Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, 11 şüpheli sorgulamaları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.
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