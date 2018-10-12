MUĞLA:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:43

Milas’ta kamyonet kayganlaşan yolda kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı. Kazada, araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.

Milas'ta kamyonet kayganlaşan yolda kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla’nın Milas ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı. Kazada, araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Milas-Yatağan Karayolu, Milas’a bağlı Korucuk Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan Yatağan’a doğru seyir halinde bulunan Mürsel Topdemir idaresindeki 06 DH 3754 plakalı kamyonet, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçti.

Meydana gelen kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araç sürücüsü Topdemir’in araçtan fırlayarak kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini tespit ederken, araçta yolcu olarak bulunan Şadi Ali Yazıcıoğlu ise ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Mürsel Topdemir olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Yatağan-Milas karayolunda trafik akışı kontrollü sağlandı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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