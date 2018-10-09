MUĞLA:
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09 Ekim 2018 Salı 16:08

Milas’ta kontrolden çıkan araç zeytinlik araziye uçtu

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir araç zeytinlik araziye uçarak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza; Milas Gümüşlük Mahallesi, Çaltılık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hikmet Nelik idaresindeki...

Milas'ta kontrolden çıkan araç zeytinlik araziye uçtu
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Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir araç zeytinlik araziye uçarak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Milas Gümüşlük Mahallesi, Çaltılık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hikmet Nelik idaresindeki 48 TJ 832 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak zeytinlik alana uçtu. Kontrolden çıkan araç zeytin ağacına vurarak dururken, araçta bulunan sürücü Nelik yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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