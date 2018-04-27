MUĞLA:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:17

Milas’ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Milas’ta Kırcağız Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas istikametinden Selimiye...

Milas'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
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Muğla’nın Milas ilçesinde bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas’ta Kırcağız Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas istikametinden Selimiye istikametine doğru seyir halinde bulunan Asım Güler idaresindeki 48 KM 755 plakalı kamyonet, Kırcağız Mahallesi’nden Şehir Merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan Yasemin Çelik idaresindeki 48 LC 338 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çelik yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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