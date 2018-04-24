Milas’ta öğrenciler geleneksel keşkek gününde buluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yöresel geleneklerin yaşatılması amacıyla geleneksel hale getirilen ‘Keşkek Günü’ etkinliğinin bu yıl 10’ncusu gerçekleştirildi.Etkinliğe, Milas Belediye...

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yöresel geleneklerin yaşatılması amacıyla geleneksel hale getirilen ‘Keşkek Günü’ etkinliğinin bu yıl 10’ncusu gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bazı mahalle muhtarları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit İzdaş, “Her yıl yaptığımız ve gelenek haline getirdiğimiz, okulumuzun bayramı olarak tanımladığımız keşkek günümüzün bu yıl onuncusu yapmanın sevinci, aynı zamanda yaşadığımız kayıplardan dolayı da üzüntüsü içerisinde, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün üzüntülüyüz çünkü geçen hafta Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği Hazırlığı sırasından 2007 - 2008 mezunu öğrencimiz, Erdem Kıvrak’ı geçirdiği kaza sonrasında kaybettik. 21 Nisan Cumartesi günü 10. sınıf öğrencimiz Hasan Akkuş’u Avşar Mahallesi’nde geçirdiği trafik kazası sonrasında 17 yaşında kaybettik. Öğrencilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, sevenlerine, ilçemize ve okulumuza başsağlığı diliyorum. Yine geçen hafta 9. sınıf öğrencimiz, halk oyunları ekibimiz üyesi Okan Ertuğrul geçirdiği rahatsızlık sonucu Antalya da tedavi görmektedir, kendisine de acil şifalar diliyorum. Üzüntülü olduğumuz için bu yılkı keşkek günü etkinliğimizde halk oyunları zeybek ve Kafkas ekiplerimiz yer almayacaktır. Keşkek gününün sonunda gerçekleştirdiğimiz şenlik oyunlarının da müzikli türleri de yer alamayacaktır. Bu konuda misafirlerimizin anlayışını arz ediyorum. Bu okulun başarısı keşkekte olduğu gibi etin bulgurun yağın suyun birleşmesiyle karşılıklı sevgi, saygı ve güvenden oluşuyor. Öğrencisinin, öğretmeninin, velisinin, çalışma barışı ve huzuruyla oluşuyor. Bu uyumlu birlikteliği oluşturan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Hamit İzdaş’ın yaptığı konuşmanın ardından geçtiğimiz günlerde iki ayrı elim kazada hayatlarını kaybeden okul öğrencilerinden Erdem Kıvrak ve Hasan Akkuş için Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından program, öğrenciler arasında gerçekleştirilen bilek güreşi ve halat çekme yarışmasıyla sona erdi.