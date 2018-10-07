Milas’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Milas’ta, Selimiye Mahallesi, Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Selimiye istikametinden, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan B.B. idaresindeki 48 LG 707 plakalı otomobil, sanayi kavşağına girmeye çalışan G.K. idaresindeki 48 LT 406 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada her iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken, araç sürücüleri B.B. ve G.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.