MUĞLA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:02

Milas’ta otomobil ile TIR çarpıştı; 4 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Kırcağız Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan, Selimiye istikametine doğru seyir halinde...

Milas'ta otomobil ile TIR çarpıştı; 4 yaralı
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Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırcağız Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan, Selimiye istikametine doğru seyir halinde bulunan Tekin Yılmaz idaresindeki 34 BG 2957 plakalı otomobil, Kırcağız Mahallesi’nden, şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Menderes Çomak idaresindeki 48 YV 111 plakalı TIR ile çarpıştı.

Meydana gelen kazanın ardından 34 BG 2957 plakalı otomobilde bulunan Ayşe Yılmaz (35), Ferdi Yılmaz (19), Nisa Yılmaz (10) ve araç sürücüsü Tekin Yılmaz yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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