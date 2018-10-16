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16 Ekim 2018 Salı 12:15

Milas’ta trafik kazası; 1 yaralı

Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre; bugün öğle saatlerinde Milas’ın Şevketiye Mahallesi Erguvan Caddesi’nde sürücü Sercan E. idaresindeki...

Milas'ta trafik kazası; 1 yaralı
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Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; bugün öğle saatlerinde Milas’ın Şevketiye Mahallesi Erguvan Caddesi’nde sürücü Sercan E. idaresindeki 48 LK 480 plakalı otomobil ile İbrahim T. yönetiminindeki 48 LF 956 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim T yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı Turgut, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Turgut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
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