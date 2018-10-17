MUĞLA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:09

Milas’ta uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Milas İlçesi Güllük Mahallesinde, Milas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güllük Mahallesinde A.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1206 gram kubaresrar maddesi, 4 Bin 970 TL ve 10 Euro para, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu...

Milas'ta uyuşturucu operasyonu
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Muğla’nın Milas İlçesi Güllük Mahallesinde, Milas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güllük Mahallesinde A.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1206 gram kubar

esrar maddesi, 4 Bin 970 TL ve 10 Euro para, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirildi. Arama sonrası evde bulunan O.İ. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken, ev sahibi A.T. isimli şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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