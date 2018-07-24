MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 17:53

Minik yüzücüler kursları tamamladı

Bodrum Belediyesi A.Ş bünyesinde düzenlenen yüzme kursunu tamamlayan minik yüzücüler sertifika ve madalyalarını aldı.4 ile 15 yaş arası toplam 270 öğrencinin katılımı ile Bodrum Belediyesi A.Ş. tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu yüzme...

Minik yüzücüler kursları tamamladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bodrum Belediyesi A.Ş bünyesinde düzenlenen yüzme kursunu tamamlayan minik yüzücüler sertifika ve madalyalarını aldı.

4 ile 15 yaş arası toplam 270 öğrencinin katılımı ile Bodrum Belediyesi A.Ş. tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu yüzme havuzunda düzenlenen ve yaklaşık 1 ay süren kursun bitiminde kursiyerlere sertifika ve madalyaları verildi.

Yüzme antrenörleri Boğaç Sülün, Sibel Emirzeoğlu Yavuz, Hülya Bilge, Buse Emirzeoğlu ve Yasemin Ağar tarafından verilen eğitimlerde keyifli vakitler geçiren öğrenciler sertifika ve madalyalarını Bodrum Belediyesi A.Ş. Müdürü Hüseyin Yıldızhan, Tesis Müdürü Ayten Özhan ve antrenörlerinin elinden aldı.

Binnaz Karakaya Spor Salonu yüzme havuzunda gerçekleşen törende bir konuşma yapan ve kursiyer öğrencilerle ailelerini tebrik eden Bodrum Belediyesi A.Ş. Müdürü Hüseyin Yıldızhan “Düzenlenen kursun sonunda yüzmeyi öğrendiniz. İnşallah bundan sonra da yüzme sporuna devam eder, sağlıklı bireyler olursunuz. Ben sizlere inanıyorum. Sizler de üstünüze düşen bu görevi çok iyi yerine getireceksiniz. Hepinizi kutluyorum ve sizlere başarılar diliyorum.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku