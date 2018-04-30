MUĞLA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:59

MİYO mezunları Akyaka’da buluştu

Muğla Üniversitesi Mezunları Derneği (MUMED), Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu (MİYO)’nun 43 yıl önceki mezunları ile diğer bölümlerden mezun olan öğrencileri bir araya getirdi.Türkiye’nin heryanından yaklaşık 500 kişinin katıldığı...

MİYO mezunları Akyaka'da buluştu
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Muğla Üniversitesi Mezunları Derneği (MUMED), Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu (MİYO)’nun 43 yıl önceki mezunları ile diğer bölümlerden mezun olan öğrencileri bir araya getirdi.

Türkiye’nin heryanından yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte konuşma yapan MUMED Başkanı Ertuğrul Gönenç, “Muğla’da en yakın zamanda yeni dernek binamıza kavuşacağız. Bundan sonra üye sayımızı arttırarak kültürel ve sosyal etkinliklerimizin sayısını arttıracağız. Bizler hepimiz birer Muğlalı’yız” dedi.

Akyaka Yücelen Tesislerinde gerçekleşen etkinlikte şarkı ve türküler söylendi, şiirler okundu. Menteşe Belediye personeli Tünay Ürper’in eski şovlarını sergilediği organizasyon gece boyu devam eti.
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