MUĞLA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:09

Motosiklet sürücüsü iki araç arasına sıkıştı

Muğla Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, iki araç arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Hacıapti Mahallesi Selobaşı Caddesi’nde bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Motosiklet...

Motosiklet sürücüsü iki araç arasına sıkıştı
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Muğla Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, iki araç arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Hacıapti Mahallesi Selobaşı Caddesi’nde bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Mustafa Ö. kendi şeridinde ilerlerken, henüz bilinmeyen nedenle önce karşısından gelen otomobile ardından da yan şeritte bulunan kamyona çarptı. Kamyon ile otomobil arasında sıkışan Mustafa Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı Mustafa Ö. hastaneye sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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