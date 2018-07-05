Motosiklet Tutkunları Köyceğiz’de Buluştu

Köyceğiz Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi katkılarıyla her yıl düzenlenen 7. Köyceğiz Motosiklet Festivali sona erdi.

28 Haziran - 01 Temmuz tarihleri arasında Köyceğiz Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi’nin ortaklaşa düzenlediği 7.Köyceğiz Motosiklet Festivali’ne, ülkenin birçok yerinden çok sayıda katılım oldu. Bu yıl festivale 64 kulüp, 2 bin 157 motorcu katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları; Köyceğiz ve çevresini gezerek yöre hakkında bilgi sahibi oldu. Festival, 30 Haziran’da kortej ile sona erdi. Yarışmalar, çeşitli eğlencelerin yanı sıra Köyceğiz ve yöresinin tanıtımı için barkovizyon sunumu yapıldı. Her yaştan yüzlerce vatandaşın buluşma noktası olan festival alanında çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu stantları büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan festival boyunca çeşitli etkinliklerle motosiklet tutkunları unutulmaz anlar yaşadı. Başkan Ceylan, festival alanında kamp kuran motosiklet tutkunlarını ziyaret ederek, gösterdikleri ilgi için tek tek teşekkürlerini sundu.

Festivalin son günü 30 Haziran Cumartesi günlük gezi turlarından sonra İlçenin Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başkan Ceylan, motorla şehir turu attı.

Motosikletçilerin kortejiyle Köyceğiz’de coşkulu bir gün yaşandı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın da katıldığı motosikletçilerin korteji sürüşünde vatandaşlar sürücülere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundular. Devamında Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Kamp alanında Şehitler İçin döktürülen Lokma da büyük takdir topladı. Akşam İllüzyonist İlkay Çiğdem Sihirbaz Gösterisi, festivale destek verenler kişi, kurum ve kuruluşlara plaket takdimi yapıldı. Devamında Grup Zirve Anadolu Rock Konseri ile festival final yaptı. Gecede, Ege Yolcu Motosiklet gurubu başkanı Nadir Şahin; “Etkinlik kapsamında konserler düzenlendi. Tüm motorcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Tabi uzaktan gelen motorcu sayısı geçtiğimiz yılları katlayarak geçti. Geçen sene bin 347 olan sayı bu sene 2 binin üstüne ulaştı. Etkinliğimiz kaza bela olmadan son buldu. Ben burada başta Köyceğiz Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl buluşmak üzere herkese hayırlı yolculuk ve sürüşler diliyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Belediye olarak ilçedeki etkinliklere gerekli desteği verme çabası içerisinde olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti; “Arkadaşlar gerçekten çevreye duyarlılar. Güvenli bir şekilde bir festivali daha bitirdik. Bu tür etkinlikler ilçemize ivme kazandırıyor. Esnaflarımız ve işletmecilerimize, bu festivalden son derece katkı sağlamaya çalıştık. Bu bağlamda motosiklet festivalinin Köyceğiz’e ekonomik anlamda da katkısı olacağı düşünülerek her yıl artan bir katılım ile devam ettirilmeye çalışılacak. Bende katılımda bulunan tüm arkadaşlara Festivali organize eden Ege Yolcu Motosiklet Grubu Başkanı Nadir Şahin ve ekibine tüm uzak diyarlardan İlçemize gelen tüm motorcu dostlarımıza motosiklet severlere, festivalimize renk katan İllüzyonist İlkay Çiğdem’e, Grup Bandana’ya, Grup Dönence’ye, Grup Zirve ve ekibine, bu etkinlikte katkılarını esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Erdinç Dolu’ya, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Jandarma komutanlığına, Başkan Yardımcılarıma ve Belediyemizin her kademesinde görev alan tüm personelimize, tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum.”