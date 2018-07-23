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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Milas’ın Halil Bey Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen...

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Milas’ın Halil Bey Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Halil Bey Bulvarı’nda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Halil Bey Bulvarı’ndan Milas şehir merkezi istikametinde yol alan 48 U 3991 plakalı motosikletin sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Güvenlik güçleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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