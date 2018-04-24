MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine tenis semineri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olacak son sınıf öğrencilerine uzman ekiplerce eğitim semineri verildi.

Tenis sporuna Türkiye’de 100’dan fazla milli sporcu yetiştiren, eski milli tenisçi ve milli takımlar hocası Arif Koçak ile Milli Antrenör ve Uluslararası Tenis Hakemi Oğuz Azkara tarafından tenis antrenörlük eğitimi ve tenis oyun kaide kuralları konusunda seminer verildi. Fakültede gün boyu süren seminerin sonunda konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy öğrencilere seslenerek, “İki değerli hocamızdan bu eğitimi aldığınız için çok şanslısınız. Ben Arif Koçak ve Oğuz Azkara hocalarıma bizi kırmayıp sizlere engin bilgilerinden faydalanma imkânı sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Antrenörlük eğitim semineri sonunda semineri veren Arif Koçak ve Oğuz Akzara’ya Spor bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy tarafından teşekkür belgesi verildi.