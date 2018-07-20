Muğla Emniyetinden ‘şok’ uygulama

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ula ilçesi girişinde ‘şok’ uygulama gerçekleştirildi.Marmaris ve Fethiye’ye...

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ula ilçesi girişinde ‘şok’ uygulama gerçekleştirildi.

Marmaris ve Fethiye’ye geçiş noktasındaki Ula kavşağında saat 19.00’da başlayan şok uygulama 22.00’da sona erdi. KOM ve NARKO Şube Müdürlüğü’nden çok sayıda ekibin yer aldığı uygulama esnasında Bölge Trafik ekipleri de sürücü belgesi denetimi yaptı. 3 saat süren uygulama esnasında şüpheli görülen araçların içinde, araç içindeki gizli bölümlerde, bagajda ve aracın motor bölümlerinde arama gerçekleştirildi.

Ekipler yolcu otobüslerinde kimlik kontrolü de yaparken, kimlikler üzerinde GBT uygulaması gerçekleştirdi. Ticari minibüslerin içlerinde de arama yapan KOM ve NARKO ekipleri, kontrollerde 200 vatandaşın GBT uygulamasını ve 90 araç üzerine yapılan aramalarda suç ve suç unsuruna rastlamadı. Ekiplerin şok uygulamaları Muğla’nın değişik noktalarında sık sık yapacakları öğrenildi.