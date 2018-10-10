Muğla MÜSİAD’tan Enflasyonla mücadeleye destek

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programında, enflasyon konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İki konuda millileşme önemli”

Enflasyonla mücadeleye kapsamında iş dünyasına fedakârlık çağrısında bulunan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, “Bizler uzun yolların yolcusuyuz. Zira hedefimiz büyük ve meselemiz Türkiye’dir. Çünkü üzerinde var olduğumuz, bizlere şüheda kanıyla emanet edilmiş bu topraklar, memleketimizdir. O yoksa bu dünyada aldığınız nefesin bedeli de büyük olur. Dünyanın güç konjonktüründe dengeler yeniden tesis edilirken, Türkiye, hakkı olanı geri istiyor. Bizler, analizlerimizi ve doğru bildiğimiz hususları devletimizle her vesile ile paylaşmaktan geri durmadık. Ekonominin, üretim-yatırım-tasarruf sacayağına oturması şartı temel düsturumuzdur. Bunun dışında, bizim bir temennimiz, daha doğrusu ısrarla savunduğumuz bir ilkemiz var. İki konuda millileşme: Üretimde, sermayede millileşme ve stratejik planlama, ticarette millileşme ve paramızın değerini koruma. Bu ikilinin sıhhati sağlanırsa Türkiye’nin, yeni global iktisadi mimari içinde hak ettiği payı almasının önünde hiçbir engel yoktur. Biz, bu temenni için çalışırken, 11 Ağustos’ta Dolmabahçe’de, Sayın bakanımız tarafından genel felsefesi çizilen yeni ekonomik anlayış, bizleri memnun etti ve umutlandırdı. Ardından açıklanan yeni Ekonomi Programı ise Türkiye’nin iktisadi anlamda paradigma değişimini gösterdi ve netleştirdi” dedi.

“Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor”

“Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar veriyor” diyen Bayhan, “Değerini yitiren sadece para mı? Hayır! Alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı, bizim zaviyemizde bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak varlığımızı memleketimize borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir.

MÜSİAD, olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, üyelerimizle birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.