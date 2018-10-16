Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden vatandaşlara uyarı

Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçlanmaktadır....

Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçlanmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri kullanması, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olması ise en az yapılan denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu sebeble hem piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşlarımız hem de üreticilerimizi daha yakından bilgilendirebilmek için her yıl bir haftayı Ürün Güvenliği Haftası adı altında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Bu yıl da 22-26 Ekim haftası tüm ülkemizde Ürün Güvenliği Haftası olarak kutlanacaktır.

Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ürün güvenliği konusunda halkımızda farkındalık ve bilinç oluşturulması oldukça önemli bir husustur. Bizler Bakanlık olarak vatandaşlarımızdan bize gelen her türlü ihbar ve şikâyeti mutlak suretle soruşturuyoruz ve şikâyet sahibine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi veriyoruz. Denetim sürecinde şikâyet sahibinin bilgilerini de gizli bir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımız günlük hayatta karşılarına çıkan ürün güvenliğine ilişkin herhangi bir hususta Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikâyet formunu veya Alo130 Şikâyet Hattını kullanarak ya da doğrudan İl Müdürlüğümüze yazacakları bir dilekçe ile bizlere ulaşabilirler.”