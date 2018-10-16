MUĞLA:
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16 Ekim 2018 Salı 11:46

Muğla Valiliği’nden taksicilere 11 maddelik talimat

Vatandaşların ticari taksiler ile yolculuk yaparken karşılaştığı sorunları dikkate alan Muğla Valiliği yayınladığı genel emirde, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları...

Muğla Valiliği'nden taksicilere 11 maddelik talimat
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Vatandaşların ticari taksiler ile yolculuk yaparken karşılaştığı sorunları dikkate alan Muğla Valiliği yayınladığı genel emirde, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin önem arz ettiği ifade edilerek, “İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve taleplerden anlaşılmaktadır” denildi.

Taksi şoförlerine 11 maddelik talimat

Genel Emir’de, Ticari taksi şoförlerine şu uyarılarda bulunuldu: “Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaktır.”

Genel emrin sonunda ise aksine davranan şoförler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacağı, gerekli idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
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