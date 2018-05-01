MUĞLA:
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01 Mayıs 2018 Salı 16:31

Muğla’da 1 Mayıs işçi bayramı kutlaması

Muğla’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alanda düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına CHP, KESK’e bağlı sendikalarla, çeşitli STK, oda ve gençlik kuruluşları katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalarda gruplar önce...

Muğla'da 1 Mayıs işçi bayramı kutlaması
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Muğla’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alanda düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına CHP, KESK’e bağlı sendikalarla, çeşitli STK, oda ve gençlik kuruluşları katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalarda gruplar önce Muğla Şehir Stadyumu altında toplandı.

Ardından cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, polisin geniş güvenlik önlemi oluşturduğu arama noktalarından geçerek Menteşe İlçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alanda bir araya geldi. Yapılan etkinlikte demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış sloganları atıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 1 Mayıs kutlamalarına katılan isimler arasında yer aldı.
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