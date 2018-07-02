Muğla’da 206 genç çiftçiye 6 milyon 180 bin lira hibe

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Muğla’da 2018 yılında 206 adet genç çiftçi 6 milyon 180 bin lira hibe...

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Muğla’da 2018 yılında 206 adet genç çiftçi 6 milyon 180 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “İl Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından 744 proje değerlendirilerek, sistem üzerinden çıktısı alınarak Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan Asil Liste İcmaline İl/İlçe Müdürlükleri ilan panolarından ve web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.

02.07.2018 - 06.07.2018 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerinde ilan panolarında 5 (Beş) iş günü ve İl Tarım Müdürlüğü web sayfasında asil icmal listeleri askıya çıkartılacaktır. Hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçiler 09 Temmuz 2018 - 13.07.2018 tarihleri arasında beş iş günü süre içerisinde yatırım yapacağı yerin bağlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuracaklardır.Bu tarihler arasında hibe sözleşmesini imzalamayan genç çiftçilerin yerine yedek listeden genç çiftçi çağrılacaktır. Buna göre Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Bütçe Projeksiyonu ve Uygulama Talimatı gereği;26 adet Arıcılık,94 adet büyükbaş sığır projesi,55 adet küçükbaş koyunculuk projesi,1 adet Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi,1 adet Çok Yıllık Yem Bitkisi Yetiştiriciliği, 1 adet fide fidan süs bitkisi üretimi, 2 adet ipek böceği, 7 adet Kanatlı, 10 adet Mantarcılık, 7 adet Örtü Altı, 2 adette Tıbbı Aromatik Bitliler Projesi olmak üzere ilimizde toplamda 206 adet genç çiftçi projesi destek almaya hak kazanmıştır. Destek alan çiftçilere projeleri konusunda eğitimler verilerek daha verimli ve daha etkin proje yürütmeleri sağlanacaktır” diye ifade edildi.

2018 yılı genç çiftçi askı listelerine www.mugla.tarim.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.