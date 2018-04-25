MUĞLA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:34

Muğla’da 57. Alay vefa yürüyüşü

57’inci Piyade Alayı şehitlerini anma etkinlikleri, namaz öncesi Kurşunlu Camii’nde Çanakkale konulu vaaz ile başladı. Sabah namazı sonrası katılımcılara ve cami cemaatine yarma çorbası ikramı yapıldı. Saat 09:00’da binlerce vatandaşın...

Muğla'da 57. Alay vefa yürüyüşü
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57’inci Piyade Alayı şehitlerini anma etkinlikleri, namaz öncesi Kurşunlu Camii’nde Çanakkale konulu vaaz ile başladı. Sabah namazı sonrası katılımcılara ve cami cemaatine yarma çorbası ikramı yapıldı. Saat 09:00’da binlerce vatandaşın biraraya geldiği Cumhuriyet Meydanı’nda 41 evler cami imamı tarafından şehitler için Kuran okundu. Yürüyüş öncesi konuşma yapan Muğla Vali Yardımcılarından Mehmet Fikret Savaş Çanakkale ruhunu anlattığı konuşmasının sonunda öğrencilere seslenerek, “Gençler gözlerinizin içindeki azim ve kararlığı görüyorum. Atalarımızın huzurunda saygıyla eğilirken, sizlere olan güvenimizin tam olduğunu bilmenizi isterim” dedi.

Çanakkale şehitleri için hazırlanan film gösteriminin ardından 5 kilometrelik 57. Alay Vefa yürüyüşü başladı. Muğla İl Jandarma Komondo Bölüğü’ndeki görevli askerler, "Vatan Bölünmez Şehitler Ölmez", "Vatan Sana Canım Feda, Akan Kan Bayrak İçin" sözleri ve söyledikleri marşlarla yürüyüşe katılanlara duygusal anlar yaşattılar.

Yürüyüş Muğla Şehitliği’nde dua okunması ve lokma ikramı ile sona erdi.
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