MUĞLA:
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09 Ekim 2018 Salı 20:35

Muğla’da depo yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki bir depoda yangın çıktı. 8 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi’nde bir firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen...

Muğla'da depo yangını
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Muğla’nın Ortaca ilçesindeki bir depoda yangın çıktı. 8 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi’nde bir firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Grup Amirliğine ait çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Ortaca Belediyesine ait bir iş makinesi de katıldı. Depodaki malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangının diğer iş yerlerine ve çevredeki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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