Muğla’da fırsatçı esnaf cezalandırılacak

Muğla Valiliği tarafından haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşları korumak amacıyla bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat...

Muğla Valiliği tarafından haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşları korumak amacıyla bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı ve stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu belirlenen firmalara adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacak.

Muğla Valiliği tarafından yayınlanan genel emirde, “İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” diye ifade edildi.

Esnafa 5 maddelik emir

Valilik tarafından yayınlanan genel emirde, “İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir” ifadeleri yer aldı.