Muğla’nın yenilebilir otları tanıtılıyor

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen “Tat, Tanı ve Doğada Bırak” proje çalışmaları hızla devam ediyor. Kadın çiftçilere ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Gıda ve Beslenme İçin Biyoçeşitliliğin...

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen “Tat, Tanı ve Doğada Bırak” proje çalışmaları hızla devam ediyor. Kadın çiftçilere ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Gıda ve Beslenme İçin Biyoçeşitliliğin önemine değinilen projede yenilebilir otların tanıtılması, toplanma zamanı ve şekli ile beslenmedeki önemine dair Menteşe ve Milas ilçelerinde toplam 68 kadın çiftçi ve 48 öğrenciye eğitim verildi.

Proje kapsamında kadın çiftçilere yönelik teknik gezi düzenlendi. Ula İlçesi Yeşilçam Mahallesinde kuşkonmaz yetiştiriciliği yapan “Elibelinde” markası ile kuşkonmaz yetiştiriciliği yapan doğa aşığı ODTÜ İşletme mezunu olan Aslı Aksoy’a ait işletme ve tarlalar gezildi. Bölgede Tilkişen olarak bilinen Kuşkonmaz yetiştiriciliği hakkında bilgi veren Aslı Aksoy, Muğla bölgesinin Kuşkonmaz yetiştiriciliği için çok uygun olduğuna dikkat çekti.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Kurnaz ‘Tat, Tanı ve Doğada Bırak’ projesinin 2018 yılında başladığını ve yıl boyu çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Hedef kitlenin kadın ve çocuklar olduğunu söyleyen Kurnaz, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve teknik gezilerin yanı sıra Bodrum İlçesi Çamlık Mahallesinde yapılan Çamlık Ot Şenliğinin bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü, yüksek katılımın olduğunu ve yenilebilir otlar konusunda kamuda farkındalık yaratmak adına projenin büyük bir adım olduğunu söyledi. Yıl boyu eğitim ve çalışmaların devam edeceğini, Bakanlığın ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ projesi kapsamında bu yılın ana tema konusu seçilen doğada yenilebilir otlar konusunda ise Muğla’da yakın tarihte öğrencilere yönelik eğitim ve gezilerin düzenleneceğini ifade etti. Doğada bulunan biyoçeşitliliğin korunması ve tanınmasının hem doğa için hem de insanoğlunun yaşamı için önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.