MUĞLA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03

Muhtarlar Masası’nda 30 bin talep sonuçlandırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’da 13 ilçede 566 mahalle muhtarına hizmet vermek için kurulan Muhtarlar Masası 5’inci yılına girdi. 5 yıl önce kurulan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası, muhtarların talep ve önerilerini...

Muhtarlar Masası'nda 30 bin talep sonuçlandırıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’da 13 ilçede 566 mahalle muhtarına hizmet vermek için kurulan Muhtarlar Masası 5’inci yılına girdi. 5 yıl önce kurulan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası, muhtarların talep ve önerilerini alarak ilgili daire başkanlığına iletiyor. Muhtarlar ile Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak işlemlerin daha kolay ve sorunsuz şekilde halledilmesi için çalışan Muhtarlar Masası, talep-önerileri telefon ve dilekçenin yanı sıra mahalle muhtarının yanına giderek yerinde alıyor. 444 48 01 / 8 numaralı çağrı merkezi ile de bugüne kadar muhtarlardan gelen 30 Bin 42 istek, talep ve dilekçe sonuçlandırıldı.

Konu ile ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı açıklamada, “13 bin 247 kilometrekare gibi geniş bir alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin bütün mahallelerimize ulaşması, muhtarlarımızın da istek, talep ve önerilerini anında bizlere ulaştırabilmeleri için kurduğumuz Muhtarlar Masası birimimiz 5.yılına girdi. Muhtarlar Masası birimimiz belediyemiz ile muhtarlarımız arasında bir köprü görevi görüyor. Onlardan gelen talepleri ilgili birimlere yönlendiren Muhtarlar Masası işin yapılması ve sonuçlanması hakkında da takibi sürdürerek muhtarlarımıza geri dönüş sağlıyor. Daha yaşanır bir Muğla için hep birlikte çalışmaya, güzel Muğla’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” İfadeleri yer aldı.
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