‘Mutlu aile, başarılı çocuk’ konferansı

Aile birliğini korumak, aile içi sağlıklı iletişim sağlamak, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceği mekânlar sunarak sorumluluk duygularını geliştirmek, milli ve manevi değerleri korumak amacıyla Muğla Kadın Aile Gençlik Merkezi Derneği tarafından hayata geçirilen “Huzura Er, Huzur Ver” projesi kapsamında konferans düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Huzura er, huzur ver’ projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen ‘Mutlu aile başarılı çocuk’ konferansına Vali Esengül Civelek, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, kamu kurum müdürleri, aileler ve gençler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Muğla Kadın Aile Gençlik Merkezi Derneği Başkanı Sevdegül Çekiç proje hakkında bilgi verdi. Çekiç, “İlimizde kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi canlandırmak, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından özellikle aileye yönelik eğitim faaliyeti yürütmektir. Proje kapsamında bugüne kadar, aile eğitim seminerleri, ergen ebeveyn eğitimi, değerler eğitimi verildi. Bunun yanında Arapça, Kur’an-ı Kerim, Osmanlı Türkçesi, işaret dili, minyatür kursu, hat kursu, tezhip kursu ve ebru kursları düzenlendi. Sosyal faaliyetler olarak kitap okuma etkinliği, manevi kültür gezisi ve Çanakkale gezisi düzenlendi. Toplantı ve tekinlikler kapsamsında ise engelli birey ve ailelerine yönelik manevi destek ve toplantılar gerçekleştirdik” dedi.

Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, aile eğitimlerinin bir parçası olan ‘Huzura er, huzur ver’ projesinin içinde yürütülen etkinliğin amacının aile ve başarılı çocuk eğitimini konu aldığını açıkladı. Müftü Koçak, “Bu proje İçişleri Bakanlığımızın desteklediği bir projedir. Bu projeyi hazırlayan, elek veren, desteklerini sunan başka Sayın valimize ve her kademede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu mübarek günde herkesin Beraat Kandilini kutluyorum” dedi.

Mutlu aile, başarılı çocuk konusunu ele alan konferansı kitle iletişimcisi, yazar ve iletişim uzmanı Canten Kaya verdi. Kaya, konferansında salonda bulunan çocuklar ve anne babalara beklentilerini ve isteklerini sorarken, günümüz çocuklarının ‘Özdisiplin eksikliği, saygı eksikliği, sosyal uyum problemi, bencillik, başkasını küçük görme, hazırcılık, tembellik, çabuk pes etme ve aşırı özgüven’ gibi özellikleri ile dikkat çektiğini söyledi.