Narkotik Tır’ına yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı ’Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın Menteşe İlçesinde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Narkotik...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı ’Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın Menteşe İlçesinde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Narkotik Eğitim Tır’ını Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz da ziyaret etti.

Emniyet ve Jandarma güçlerinin özellikle gençler üzerinde uyuşturucu konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başsavcı Yavuz, eğitim amaçlı Muğla’ya gelen Tır’ın uyuşturucu kullananlar hakkında çok çarpıcı bilgiler içerdiğini belirtti. Yavuz, 27 Ekim tarihine kadar Muğla ve ilçelerinde ziyarete açık kalacak Narkotik Eğitim Tır’ını vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesinin uyuşturucu ile mücadeleye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tır’ın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri, öğrencilere ve vatandaşlara ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Yoğun ilgi gösterilen Tır’da görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler veriyor.