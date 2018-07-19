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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:57

Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi’nin düzenlemiş olduğu yaz etkinlikleri kapsamında 64 öğrenciye eğitim verildi.Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Haydi Çocuklar...

Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
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Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi’nin düzenlemiş olduğu yaz etkinlikleri kapsamında 64 öğrenciye eğitim verildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Haydi Çocuklar Geri Dönüşüme" adlı eğitim Bitez’deki Bodrum Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetimi Personeli Çevre Mühendisi F. Nilay Karamustafaoğlu’nun verdiği eğitimde; geri dönüşümün önemi, atıkların geri dönüşüm süreci, geri dönüşümü mümkün olmayan doğaya zararlı atıkların ayrı toplanması, hangi atıkların geri dönüştürülebildiği gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi.

Eğitimin sonunda "Çevre Andı" okunarak geleceğimiz olan öğrencilere "Çevre Gönüllüsü" sertifikaları dağıtıldı.
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