Okçu öğrenciler 5 madalyon ile Bodrum’a kazandı

Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz takdim etti.

Muğla Atatürk stadında düzenlenen şampiyonaya, Hüseyin Kalcı yönetiminde katılan Bodrum Okçuluk sporcuları farklı kategorilerde tam 5 madalya kazandı. Şampiyona sonunda, Olimpik Genç Kızlarda Ada Turanlı 1., Olimpik Genç Erkeklerde Mustafa Kemal Uysal 2. Altan Kazancı 4., Makaralı Genç Kızlarda Yağmur Özel 3., Olimpik Yıldızlarda Çağan Güler 3. ve Olimpik Miniklerde Mehmet Efe Duman 2. oldu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.