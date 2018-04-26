MUĞLA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 20:30

Okçu öğrenciler 5 madalyon ile Bodrum’a kazandı

Geçtiğimiz günlerde Muğla’da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Muğla İl Şampiyonası ’nda, Bodrumlu okçular 5 madalya kazandı.Muğla Atatürk stadında düzenlenen şampiyonaya, Hüseyin Kalcı yönetiminde katılan Bodrum Okçuluk sporcuları...

Okçu öğrenciler 5 madalyon ile Bodrum'a kazandı
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Geçtiğimiz günlerde Muğla’da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Muğla İl Şampiyonası ’nda, Bodrumlu okçular 5 madalya kazandı.

Muğla Atatürk stadında düzenlenen şampiyonaya, Hüseyin Kalcı yönetiminde katılan Bodrum Okçuluk sporcuları farklı kategorilerde tam 5 madalya kazandı. Şampiyona sonunda, Olimpik Genç Kızlarda Ada Turanlı 1., Olimpik Genç Erkeklerde Mustafa Kemal Uysal 2. Altan Kazancı 4., Makaralı Genç Kızlarda Yağmur Özel 3., Olimpik Yıldızlarda Çağan Güler 3. ve Olimpik Miniklerde Mehmet Efe Duman 2. oldu.

Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz takdim etti.
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