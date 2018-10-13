MUĞLA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:31

Okula yıldırım düştü

Milas’a bağlı Çamköy Mahallesi’ndeki ortaokula yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.Milas’ta etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış sonucu Çamköy Mahallesi’ndeki ortaokulu yıldırım düştü. Yıldırımın büyük bir...

Okula yıldırım düştü
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Milas’a bağlı Çamköy Mahallesi’ndeki ortaokula yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Milas’ta etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış sonucu Çamköy Mahallesi’ndeki ortaokulu yıldırım düştü. Yıldırımın büyük bir gürültüyle düşmesinin ardından okulun çatısında yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliğine bağlı ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, okul çatısındaki yangını söndürmek için gayret gösterirken, yıldırım düşmesi olayında yaralanan kimsenin olmaması herkesin yüreğine su serpti.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Çamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Soydan, “Okulumuzun çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde gerekli müdahaleleri yapıyor. Bu olayda yaralanan vatandaşımızın olmaması bizleri sevindirdi. Şayet bu yıldırım ve yangın okulumuzun açık olduğu saatlerde yaşansaydı hepimizi derinden üzen sonuçlar doğurabilirdi. Neyse ki korkulan olmadı.” dedi.

Yıldırımın okulun 11 derslikli ortaokul kısmının çatısına düştüğünü söyleyen Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da hadisenin okulun kapalı olduğu bir saatte yaşanmasını büyük bir şans olarak değerlendirerek okul yönetimine, velilere ve öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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